У наставника ПСЖ произошел конфликт с фанатом “Марселя” (видео)

У наставника ПСЖ Кристофа Гальтье произошел конфликт с фанатом “Марселя” после вчерашнего матча Лиги 1, в котором парижане победили со счетом 3:0.

Как пишут местные СМИ, неизвестный фанат после финального свистка что-то кричал в адрес наставника у тренерской скамьи, на что тот эмоционально отреагировал.

На опубликованных кадрах видно, что Гальтье бросился к обидчику, но его удержал кто-то из парижан.

Стоит отметить, что наставник ПСЖ - уроженец Марселя. Раньше он играл за “Марсель”, а после и тренировал его.