«У нас достаточно игроков, чтобы возглавить команду»: Тен Хаг о лидерстве в команде

Полоса неудач продолжает преследовать Манчестер Юнайтед. В среду, в матче Лиги чемпионов против Копенгагена клуб потерпел сокрушительное поражение. Это уже третий проигрыш в четырех матчах главного клубного первенства Европы текущего сезона.

Хотя «красные дьяволы» вели в счете с разницей в два мяча, после удаления Маркуса Рашфорда в конце первого тайма клуб сумел пропустить четыре гола.

Возникли сомнения в стойкости команды. Но даже несмотря на отсутствие таких лидеров на поле, как Каземиро и Люк Шоу, тен Хаг считает, что у других игроков есть качества, которые могут помочь Юнайтед выбраться из нынешней ситуации.

Отвечая на вопрос на пресс-конференции в пятницу днем ​​о том, откуда придет лидерство, Тен Хаг ответил, что роль лидера могут взять на себя другие игроки.

«У нас есть люди, которые могут это сделать. Я бы отметил Андре Онана, Гарри Магуайра, Скотта Мактоминея. В такие моменты приходится проявлять лидерство. Бруно [Фернандеш], конечно. У нас достаточно игроков с характером и индивидуальностью, чтобы в таких ситуациях выйти вперед и возглавить команду».

После четырех матчей в Лиге чемпионов Манчестер Юнайтед занимает последнее место в своей группе. Команда на старте потерпела поражение от Баварии (3:4), Галатасарая (2:3), а теперь и от Копенгагена (3:4). Единственным матчем, в котором команда сумела заработать очки был домашний матч против датской команды в прошлом туре, тогда Юнайтед одержал победу с минимальным счетом (1:0).