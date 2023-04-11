У "Наполи" огромные проблемы перед матчем Лиги чемпионов

Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис подтвердил информацию о том, что главный бомбардир его команды Виктор Осимхен не сможет выйти на поле в первом четвертьфинале Лиги чемпионов против "Милана".

Как известно, африканский футболист получил травму и еще не отыграл ни одного матча после международной паузы.

"К сожалению, Виктор не сможет играть в первой игре против "Милана", так как не находится в оптимальной форме. Мы надеемся, что он сможет вернуться к ответной игре, которая состоится на нашем стадионе", - сказал он.

Осимхен забил 21 гол в чемпионате Италии в текущем сезоне и является лучшим бомбардиром Серии А.