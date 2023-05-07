У "Милана" серьезные проблемы перед матчем Лиги чемпионов

В матче 34-го тура Серии А "Милан" принимал "Лацио" и победил со счетом 2:0.

Уже на 10-й минуте встречи португальский вингер "Милана" Рафаэл Леау получил повреждение приводящей мышцы бедра, из-за чего был вынужден покинуть поле.

Отметим, что уже на следующей неделе “Милану” играть с “Интером” в полуфинале Лиги чемпионов.

Пока не ясно, сможет ли Леау восстановиться к этой встрече.

В этом сезоне на счету вингера 43 матча, в которых забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.