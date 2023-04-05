У Месси отреагировали на слухи об уходе из ПСЖ
Новости футбола Сегодня, 09:35
Фото: открытые источники
Издание Le Parisien опубликовало комментарий окружения форварда ПСЖ Лионеля Месси по поводу слухов о том, что футболист вскоре сменит команду.
СМИ активно пишут о том, что аргентинец намерен уйти на фоне того, что парижане собираются сократить ему зарплату.
В окружении игрока говорится, что такие слухи могут навредить футболисту и клубу.
“Это может быть целью некоторых людей. Месси и ПСЖ находятся в процессе переговоров и клуб хочет сохранить игрока, как это подтвердил ранее тренер. Появление ложной информации в прессе вызывает недоумение”, - отметили в окружении игрока.
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