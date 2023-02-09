У Месси есть два варианта продления контракта с ПСЖ

Форвард ПСЖ Лионель Месси все же склоняется к тому, чтобы продлить контракт с клубом.

Как сообщает Sport.es, в данный момент футболист и ПСЖ обсуждают два варианта продления сотрудничества.

По первому Месси получит однолетний контракт, а по второму — однолетний контракт с возможностью продления.

В ближайшее время аргентинец встретится с боссами клуба и озвучит свое окончательное решение. Там же будут решаться и финансовые вопросы.

В этом сезоне Месси сыграл в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал 14 результативных передач.