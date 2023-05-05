У Мане есть два варианта из Англии

У форварда “Баварии” Садио Мане все больше вариантов с выбором нового места работы с лета.

По словам журналиста Николо Скиры, в услугах африканца заинтересованы два клуба английской Премьер-лиги.

В частности, за Мане следит “Челси”, а второй клуб журналист называть не стал.

Напомним, что форвард играет за “Баварию” первый сезон, но из-за скандала близок к уходу.

В этом сезоне он забил 12 мячей и отдал пять голевых передач в 35 поединках.