У "Манчестер Сити" серия из 5 побед подряд с разницей мячей 17:1

“Манчестер Сити” продолжил победную серию.

На данный момент “горожане” выиграли пять матчей подряд.

Вчера “Ман Сити” разгромил “РБ Лейпциг” (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В последних пяти матчах подопечные Пепа Гвардиолы одержала пять побед подряд с общим счетом 17:1.

В следующем матче “горожане” сыграют с “Бернли” в 1/4 финала Кубка Англии 18 марта.