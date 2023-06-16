У "Манчестер Сити" проблемы в переговорах с капитаном команды

Илкай Гюндоган и "Манчестер Сити" все еще не пришли к соглашению в вопросе продления контракта.

Как известно, действующее соглашение игрока сборной Германии истекает через две недели.

Английский клуб предложил своему капитану однолетний контракт с возможностью продления еще на один год, но немецкий футболист не удовлетворен этим предложением.

За ситуацией активно следят "Арсенал" и "Барселона", готовые предложить Гюндогану более длительный контракт.