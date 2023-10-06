У лидера Арсенала есть шансы сыграть против Манчестер Сити

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не гарантировал, что Букайо Сака сможет выйти на поле 8 октября в матче против «Манчестер Сити». Однако испанец не исключил, что вингер успеет восстановиться к важной игре.

Напомним, что Букайо Сака получил травму в матче Лиги чемпионов против «Ланса». В нынешнем сезоне 22-летний футболист забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 10 матчах.

«Арсенал» перед встречей с «Манчестер Сити» отстает на одно очко от команды Хосепа Гвардиолы. «Горожане» занимают первое место в таблице АПЛ.