У кого "украли" Золотой мяч? Журналисты показали интересный рейтинг несправедливости

Известный журнал FourFourTwo представил довольно нестандартный рейтинг, связанный с вручением "Золотого мяча".

В него попали футболисты, которые несправедливо получили премию.

Так, самым несправедливым вручение награды было в 2021 и 2022 годах, когда “Золотой мяч” получил Лионель Месси, а не Роберт Левандовски.

Список из"10 несправедливостей Золотого мяча" по версии FourFourTwo:

2021 и 2022 годы: Роберт Левандовски должен был получить награду, а не Лионель Месси.

2003 и 2004 годы: Тьерри Анри был несправедливо лишен награды, вместо него приз должен был достаться Павлу Недведу и Андрею Шевченко.

2010 год: Уэсли Снайдер заслуживал награды больше, чем Лионель Месси.

2013 год: Франк Рибери, а не Криштиану Роналду, был более достойным обладателем награды.

2019 год: Вирджил ван Дейк несправедливо не получил приз, который вместо него достался Лионелю Месси.

2018 год: Лука Модрич не был лучшим выбором, эту награду заслуживали Криштиану Роналду, Мохамед Салах или Антуан Гризманн.

1956 год: Альфредо Ди Стефано заслуживал награды больше, чем Стэнли Мэтьюз.

2001 год: Оливер Кан или Рауль несправедливо упустили возможность получить приз, который достался Майклу Оуэну.

1960 год: Ференц Пушкаш заслуживал награды больше, чем Луис Суарес.

2006 год: Джанлуиджи Буффон, а не Фабио Каннаваро, был более достойным обладателем награды.

"Золотой мяч" 2023 года был вручен нападающему американского «Интера Майами» Лионелю Месси.