У известного российского футболиста нашли наркотики при обыске в Москве

Известного российского футболиста Шамиля Гасанова задержали в Москве с наркотиками.

При спортсмене был обнаружен свёрток с мефедроном, когда он перебегал дорогу в неположенном месте на Боровском шоссе

Бывший игрок “Анжи” признался, что в свёртке находятся запрещённые вещества, а сам он возвращался из парка, где забрал так называемую «закладку».

В отношении 29-летнего спортсмена возбуждено уголовное дело по статье о наркотиках.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде.