У худшего – 4.8, у лучшего – 9.5. Оценки игроков за суперматч АПЛ Тоттенхэм – Челси

6 ноября состоялся матч 11-го тура АПЛ между командами Тоттенхэм и Челси. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу пенсионеров.

Хет-триком в этой встрече отметился Николас Джексон. Еще один гол в составе синих забил Коул Палмер, а у шпор единственный мяч на счету Деяна Кулусевски.

После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Лучшим был признан Джексон. Он получил 9.5 баллов.

Высокие показатели также у Коула Палмера (8.8) и Коннора Галахера (8.2).

Худшим в матче стал Дестини Удогие (4.8), который получил две желтые карточки и был удален с поля.

Оценки WhoScored за матч Тоттенхм - Челси - 1:4