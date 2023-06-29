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У Хави разногласия с боссами "Барселоны" по поводу трансфера игрока

Новости футбола Сегодня, 05:27
У Хави разногласия с боссами "Барселоны" по поводу трансфера игрока Фото: твиттер Барселоны

Тренер "Барселоны" Хави Эрнандес по-прежнему хочет видеть в команде полузащитника "Вильярреала" Даниэля Парехо.

Ожидается, что опытный хавбек станет заменой для Серхио Бускетса.

Источник пишет, что Хави одобряет кандидатуру Парехо, но руководство клуба считает, что он слишком возрастной для подписания контракта.

В связи с этим тренеру посоветовали обратить внимание на более молодых игроков.

Парехо в прошлом сезоне сыграл 50 матчей за "желтую субмарину", забив три гола и отдав шесть результативных передач.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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