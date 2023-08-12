У Гвардиолы был конфликт с Холандом

Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал конфликтную ситуацию, которая возникла с форвардом команды Эрлингом Холандом.

Как известно, после матча против "Бернли" (3:0) в стартовом туре АПЛ испанский наставник публично подошёл к форварду и начал выражать свое недовольство.

В один из моментов Гвардиола даже убрал рукой камеру оператора, чтобы тот не снимал их разговор с подопечным.

После этого в СМИ начали писать, что между игроком и тренером существуют разногласия, но испанский наставник попытался заверить, что все на самом деле не так.

Гвардиола отметил, что во втором тайме команда играла более прямолинейно с Холандом, что было необходимо.

“Холанд постоянно хотел получать пасы и мяч, и говорил о своей способности справиться с ситуацией один на один. Однако, в концовке матча Ковачич и Родри потеряли мяч из-за этого, и Бернарду правильно решил не отдавать Холанду еще один пас. В целом, Холанд забил два гола и я очень рад этому”, - высказался тренер.