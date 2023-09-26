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У главного тренера есть четыре матча на исправление ситуации

Новости футбола Сегодня, 15:16
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
У главного тренера есть четыре матча на исправление ситуации Фото: https://twitter.com/lequipe

Наполи уже ищет замену для главного тренера Руди Гарсии и ему дали четыре матча на исправление ситуации, сообщает RMC Sport.

По данным источника, в последнее время итальянский клуб контактировал с бывшим тренером ПСЖ Кристофом Гальтье, который летом рассматривался как один из кандидатов на пост наставника Наполи. Президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис уже готовится к будущему, а у Руди Гарсии есть четыре матча, чтобы изменить тенденцию. Бывший тренер ПСЖ тоже следит за ситуацией и хочет снова устроиться на работу.

За последние четыре игры Наполи победил всего один раз. Клуб идет на седьмом месте в Серии А. Гарсия возглавил неаполитанцев летом этого года. Ближайшие четыре соперника Наполи – Удинезе, Лечче, Реал и Фиорентина.

Напомним, что Марсель также рассматривает Гальтье на пост главного тренера. Спортивный директор Марселя Пабло Лонгория связался с бывшим тренером ПСЖ Кристофом Галтье. Пока он хотел узнать планы тренера на будущее. Галтье является уроженцем Марселя и высоко ценит его руководство клуба. Менеджмент Олимпика хочет назначить тренера, которому не нужно время на адаптацию. Поэтому они обратили внимание на Кристофора Галтье.

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