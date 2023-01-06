У футболиста экзотической сборной в багаже обнаружили 100 кг кокаина

Футболист сборной Мартиники по футболу Жан-Мануэль Недр попал в громкий скандал.

Спортсмена и его девушку задержали в аэропорту Руасси за перевозку наркотиков.

По данным источника, парочка хотела провезти 100 кг кокаина в чемоданах.

Недавно состоялось первое судебное заседание, по итогам которого футболиста заключили под стражу. Девушка игрока смогла остаться на свободе под судебный залог.

В составе своей национальной команды Недр провел 20 матчей.