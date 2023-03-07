У Фернандеша могут забрать капитанскую повязку "МЮ": названа причина

В “Манчестер Юнайтед” разочарованы поведением капитана клуба Бруну Фернандеша по ходу игры 26-го тура чемпионата Англии с “Ливерпулем” (0:7).

Как пишет Daily Mail, многим не понравился тот факт, что португалец проигнорировал болельщиков клуба, уходя с поля.

Еще один негативный момент произошел по ходу встречи, когда футболист толкнул главного арбитра.

Поведение Фернандеша разозлило не только фанатов, но и других футболистов.

В связи с этим, в скором времени у него могут забрать капитанскую повязку.