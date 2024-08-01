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У дортмундской Боруссии зреет ещё один трансфер. Прямо из топ-клуба АПЛ

Новости футбола Сегодня, 06:02
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
У дортмундской Боруссии зреет ещё один трансфер. Прямо из топ-клуба АПЛ Фото: IMAGO

Дортмундская Боруссия уже оформила три трансфера в летнее окно и на этом не намерена останавливаться. На подходе – ещё одно подписание.

И этот трансфер будет прямиком из английской Премьер-лиги. Правда, не сразу. Как сообщает ESPN, «шмели» арендуют защитника Манчестер Сити Яна Коуто, но аренда включает в себя обязательство выкупа бразильца за 30 миллионов евро.

Сам 22-летний игрок, как ожидается, прибудет в Германию уже 1 августа. Вскоре сделка будет финализирована.

Коуто произвел на себя хорошее впечатление вне Манчестер Сити, особенно в минувшем сезоне в составе Жироны, проведя 34 матча в чемпионате Испании и внеся свою лепту в выход скромной команды в лиговую стадию Лиги чемпионов.

Ранее Боруссия оформила трансфер Паскаля Гросса из Брайтона.

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