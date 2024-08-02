У Де Хеа появился новый вариант продолжения карьеры в Серии А

Легендарный экс-голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа до сих пор остаётся без клуба, но активно ищет новые варианты продолжения карьеры.

Как сообщает Relevo, интерес к Де Хеа проявляет Фиорентина. Клуб Серии А уже установил первые контакты с представителями испанского голкипера.

Ранее сообщалось, что Де Хеа ведет переговоры с Дженоа и готов продолжить карьеру в этом клубе. Однако в итоге стороны не смогли договориться по зарплате.

Де Хеа находится без клуба с лета 2023, когда он покинул Манчестер

Юнайтед. За "красных дьяволов" он выступал аж 12 лет.

Минувший сезон Серии А Фиорентина завершила на восьмом месте. Также "фиалки" добрались до финала Лиги конференций, но проиграли в нем Олимпиакосу.