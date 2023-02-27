У "Челси" худший показатель результативности в АПЛ

Вчера “Челси” уступил “Тоттенхэму” (0:2) в 25-м туре чемпионата Англии, продлив серию своих крайне нерезультативных матчей.

Интересно, что лондонский клуб забил лишь один гол в АПЛ после 60 последних ударов.

Всего же за последние 12 матчей “синие” смогли забить лишь 6 голов, что является худшим показателем в лиге с ноября.

Напомним, что на данный момент “Челси” идет на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ.