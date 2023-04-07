У "Челси" есть четыре топ-кандидата на должность главного тренера
Новости футбола Сегодня, 10:49
Фото: открытые источники
Несмотря на то, что “Челси” назначил Фрэнка Лэмпарда главным тренером команды конца сезона, в клубе уже сейчас ищут ему замену.
По данным ESPN, в шорт-лист “синих” попали сразу четыре звездных тренера.
Так, клуб из Лондона могут возглавить Юлиан Нагельсманн, Луис Энрике, Маурисио Почеттино или Карло Анчелотти.
Источник отмечает, что это далеко не конечный список кандидатов, которых будут рассматривать представители клуба.
Напомним, что сейчас лондонский коллектив занимает 11-е место в таблице Премьер-лиги.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 12:57 "Интер" на 90-й минуте упустил победу в матче Серии А
Новости футбола Вчера, 13:12 "Челси" назначил нового главного тренера
Новости футбола 05 апр 2023, 16:59 "Реал" уничтожил "Барселону" в Кубке Испании
Новости футбола 05 апр 2023, 13:15 Месси может согласиться на переход в клуб из Саудовской Аравии
Новости футбола 04 апр 2023, 17:06 Роналду принес "Аль-Насру" крупную победу в чемпионате Саудовской Аравии
Новости футбола 04 апр 2023, 17:01 "Челси" не смог обыграть "Ливерпуль" в матче АПЛ
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:15 Три топ-клуба АПЛ поборются за чемпиона мира Мак Аллистера Новости футбола Сегодня, 12:57 "Интер" на 90-й минуте упустил победу в матче Серии А Новости футбола Сегодня, 12:42 "Реал" может отказаться от трансфера Беллингема Новости футбола Сегодня, 12:30 Хавбек "Челси" Ковачич отреагировал на увольнение Поттера Новости футбола Сегодня, 12:15 Главный тренер ПСЖ назвал виновных в неудачах команды Новости футбола Сегодня, 10:49 У "Челси" есть четыре топ-кандидата на должность главного тренера Новости футбола Сегодня, 10:00 "Барселона" обозначила имена неприкосновенных футболистов клуба Новости футбола Сегодня, 09:24 Жоау Канселу может сменить "Баварию" на другой топ-клуб Новости футбола Сегодня, 09:00 Анчелотти ответил на вопрос о возможной работе в "Барселоне" Новости футбола Сегодня, 06:54 "Челси" хочет купить новую звезду сборной Португалии
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Милан - Эмполи 7 апреля 2023 года Футбол 08 апр 2023 Прогноз на матч Тоттенхэм - Брайтон 8 апреля 2023 года Футбол 08 апр 2023 Прогноз на матч Вулверхэмптон - Челси 8 апреля 2023 года Футбол 09 апр 2023 Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах - Вольфсбург 9 апреля 2023 года Футбол 09 апр 2023 Прогноз на матч Хоффенхайм - Шальке 9 апреля 2023 года