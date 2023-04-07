У "Челси" есть четыре топ-кандидата на должность главного тренера

Несмотря на то, что “Челси” назначил Фрэнка Лэмпарда главным тренером команды конца сезона, в клубе уже сейчас ищут ему замену.

По данным ESPN, в шорт-лист “синих” попали сразу четыре звездных тренера.

Так, клуб из Лондона могут возглавить Юлиан Нагельсманн, Луис Энрике, Маурисио Почеттино или Карло Анчелотти.

Источник отмечает, что это далеко не конечный список кандидатов, которых будут рассматривать представители клуба.

Напомним, что сейчас лондонский коллектив занимает 11-е место в таблице Премьер-лиги.