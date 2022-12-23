У Бензема конфликт почти со всеми игроками сборной Франции

Нападающий “Реала” Карим Бензема отписался почти от всех игроков сборной Франции в инстаграме, сообщает Marca.

По сведениям источника, форвард остался подписан только на Эдуардо Камавинга и Орельена Тчуамени (оба - “Реал”), Килиана Мбаппе (ПСЖ), Рафаэля Варана ("Манчестер Юнайтед") и Маркуса Тюрама ("Боруссия" Менхенгладбах).

Напомним, что 35-летний Бензема не смог принять участие в чемпионате мира-2022 из-за травмы. Через несколько дней после завершения турнира он объявил о завершении карьеры в сборной Франции.

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