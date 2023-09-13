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У Баварии серьезная потеря перед важным матчем

Новости футбола Сегодня, 07:02
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
У Баварии серьезная потеря перед важным матчем Фото: твиттер Баварии

Здоровье полузащитника "Баварии" и сборной Германии Йозуа Киммиха вызывает опасения.

По этой причине лидер команды может пропустить следующий матч чемпионата Германии.

По данным журналиста Максимилиана Коха, Киммих получил повреждение во время игры сборной Германии против Японии.

Сообщается, что Киммих в одном из столкновений с японским игроком Киммих получил удар по бедру.

Интересно, что в клубе пока официальных заявлений по поводу состояния футболиста не делали.

Сегодня, 13 сентября, футболист будет проходить обследование в Мюнхене. Если все будет хорошо, то Киммих вернется к тренировкам своей командой 14 сентября и сыграть в предстоящей игре против "Байера" в пятницу.

9 сентября сборная Германии играла в товарищеском матче против сборной Японии. Матч проходил на стадионе "Фольксваген-Арена" и закончился победой гостей со счетом 4:1.

После этого поражения Федерация футбола Германии отправила в отставку главного тренера команды.

15 сентября “Бавария” сыграет против лидера Бундеслиги “Байера”.

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