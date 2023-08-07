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У "Баварии" осталось всего несколько дней для оформления трансфера Харри Кейна

Новости футбола Сегодня, 07:30
У "Баварии" осталось всего несколько дней для оформления трансфера Харри Кейна Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен

Мюнхенская “Бавария” имеет осталось всего несколько дней, чтобы оформить трансфер нападающего лондонского “Тоттенхэм Хотспур” и сборной Англии Харри Кейна, сообщает Bayern & Football.

По сведениям источника, агент Пол О’Киф заявил, что если трансфер не состоится до 11 августа, то форвард останется в английском клубом, с которым у него действует контракт до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что “Бавария” предложила за футболиста 100 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на 20 миллионов евро за счет бонусов. Впрочем, “Тоттенхэм” хочет гарантированно получить за игрока не менее 116 миллионов евро.

29-летний Кейн является воспитанником “Тоттенхэма” и играет за основной состав с 2011 года. Всего он провел за английский клуб 435 матчей во всех турнирах, забил 280 голов и отдал 64 результативные передачи. При этом футболист до сих пор не выиграл с клубом ни одного трофея. Главным достижением Кейна в “Тоттенхэма” являются выход в финал Лиги чемпионов сезона-2018/2019.

Кейн с 2015 года играет за сборную Англии. Всего он провел за английскую национальную команду 84 матча, забил 58 голов и отдал 18 результативных передач.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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