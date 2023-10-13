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У Барселоны появился новый травмированный игрок

Новости футбола Сегодня, 15:04
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
У Барселоны появился новый травмированный игрок Фото: GETTY IMAGES

Защитник сборной Испании Алекс Бальде получил травму в матче против Шотландии в квалификации Евро-2024. «Барселона» сообщила, что речь идет о повреждении приводящей мышцы бедра. Сроки восстановления не названы.

Алекс Бальде стал не первым и не вторым игроком в списке травмированных «Барселоны». Также там находятся Роберт Левандовски, Френки де Йонг, Рафинья, Жюль Кунде и Ламин Ямаль. Что касается Педри, то он близок к полному восстановлению.

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