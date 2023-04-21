У "Барселоны" потеря перед важным матчем чемпионата Испании

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле точно пропустит матч Ла Лиги против "Атлетико".

По информации инсайдера Хави Мигеля, французский футболист еще не готов выйти на поле после травмы.

В тренерском штабе решили не форсировать события и дать игроку нормально подготовиться.

Ранее появилась информация о том, что Дембеле может выйти в игру с "Атлетико" хотя бы на замену, но сейчас этот вариант исключается.