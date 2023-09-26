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У Барселоны есть устная договоренность с Ман Сити о покупке Кансела

Новости футбола Сегодня, 15:53
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
У Барселоны есть устная договоренность с Ман Сити о покупке Кансела Фото: https://www.instagram.com/jpcancelo/

У действующих чемпионов Ла Лиги есть устная договоренность с Манчестер Сити о выкупе Жоау Канселу, сообщает El Chiringuito.

По информации источников, Барселона достигла устной договоренности с английским коллективом о снижении цены на крайнего защитника и его выкупе летом 2024 года. Манчестер Сити хочет получить за своего игрока 35 миллионов евро.

Несмотря на такую сумму и эту договоренность между клубами, каталонцам придется продать кого-то из своих футболистов, чтобы вписаться в финансовый фейер-плей Ла Лиги. Однако существует вероятность того, что Сити может повысить цену, если Канселу продолжит ярко выступать за Барсу. Также учитывая тот факт, что они оценивали его в 70 миллионов евро в январе 2023 года, когда он выступал в аренде в Баварии Мюнхен.

Напомним, что руководство Манчестер Сити сообщило Канселу, что тот больше не входит в планы Пепа Гвардиолы. Поэтому игрок сначала ушел в аренду в Баварию, где провел вторую половину сезона 2022-2023, однако в Мюнхене не захотели выкупить игрока. Этим летом португалец перешел в годовую аренду в Барселону и чувствует себя счастливым и хочет продолжить свои выступления за этот коллектив.

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