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У "Барселоны" есть проблемы с Хави

Новости футбола Сегодня, 03:00
У "Барселоны" есть проблемы с Хави Фото: твиттер Барселоны

Наставник “Барселоны” Хави ведет переговоры с клубом о продлении своего контракта.

Как пишет источник, тренер просит повышения зарплаты для себя и своих помощников, но руководство клуба считает такой шаг неразумным.

Боссы клуба думают, что такое развитие событий создаст желаемый прецедент для других тренеров команды.

В то же время, Хави настроен решить этот вопрос до 30 июня.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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