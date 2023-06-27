У "Барселоны" есть проблемы с Хави
Новости футбола Сегодня, 03:00
Фото: твиттер Барселоны
Наставник “Барселоны” Хави ведет переговоры с клубом о продлении своего контракта.
Как пишет источник, тренер просит повышения зарплаты для себя и своих помощников, но руководство клуба считает такой шаг неразумным.
Боссы клуба думают, что такое развитие событий создаст желаемый прецедент для других тренеров команды.
В то же время, Хави настроен решить этот вопрос до 30 июня.
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