У "Барселоны" большие трудности с регистрацией Гюндогана

«Барселона» имеет большие проблемы, которые связаны с регистрацией новичка команды Илкая Гюндогана в Ла Лиге.

Как пишет Footmercato, звездный новичок может в ближайшее время прекратить сотрудничество с каталонским клубом, если ситуация не изменится.

Источник отмечает, что помочь в регистрации немецкого футболиста может трансфер вингера Усмана Дембеле в ПСЖ. В таком случае зарплатная ведомость клуба серьезно разгрузится.

Напомним, что 32-летний футболист сборной Германии выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года. Вместе с английским клубом он завоевал 14 трофеев, включая пять чемпионских титулов Англии и один в Лиге чемпионов. Последний сезон за “горожан” он провел в качестве капитана и был одним из ключевых игроков англичан.

В сезоне 2022/2023 Гюндоган провел 51 матч за «Манчестер Сити» во всех турнирах, записав на свой счет 11 голов и шесть результативных передач.

Этим летом он получил статус свободного агента и подписал контракт с “Барселоной”.