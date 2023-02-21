У "Атлетико" серьезные потери перед матчем с "Реалом"

Хавбек “Атлетико” Родриго Де Поль рискует не сыграть в дерби с “Реалом”, которое состоится 25 февраля в рамках чемпионата Испании.

По данным источника, 28-летний аргентинец получил травму в игре против “Атлетика” (1:0).

В ближайшее время аргентинец пройдет медицинские тесты, чтобы определить степень его дискомфорта.

Кроме того, рискует пропустить дерби и Мемфис Депай.