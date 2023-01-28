У "Арсенала" ужасная статистика в очных матчах с "Манчестер Сити"
Новости футбола Сегодня, 03:31
Фото: твиттер Манчестер Сити/Автор неизвестен
“Арсенал” имеет очень печальную статистику в матчах против “Манчестер Сити”.
Вчера “горожане” в очередной раз победили “канониров”. В матче 4-го раунда Кубка Англии “Манчестер Сити" добыл победу со счетом 1:0.
Таким образом, “синие” выиграли у лондонцев 13 из 14 последних матчей во всех турнирах.
Интересно, что последняя победа “Арсенала” над командой из Манчестера датирована июлем 2020 года.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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