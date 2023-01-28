У "Арсенала" ужасная статистика в очных матчах с "Манчестер Сити"

“Арсенал” имеет очень печальную статистику в матчах против “Манчестер Сити”.

Вчера “горожане” в очередной раз победили “канониров”. В матче 4-го раунда Кубка Англии “Манчестер Сити" добыл победу со счетом 1:0.

Таким образом, “синие” выиграли у лондонцев 13 из 14 последних матчей во всех турнирах.

Интересно, что последняя победа “Арсенала” над командой из Манчестера датирована июлем 2020 года.