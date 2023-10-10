У Арсенала есть план, как восстановить Букайо Сака к матчу против Челси

«Арсенал» рассчитывает, что Букайо Сака сыграет против «Челси» 21 октября в матче девятого тура АПЛ. Медицинская служба «канониров» разработала специальный план восстановления лидера команды, сообщает Evening Standard.

Букайо Сака долго избегал травм. Он сыграл 87 матчей подряд в АПЛ - это рекорд лиги. Но эта серия оборвалась. Букайо Сака пропустил из-за травмы матч против «Манчестер Сити», который состоялся 8 октября.