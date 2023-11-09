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У Анчелотти спросили про трансфер Мбаппе. Он ответил в своем стиле

Новости футбола Сегодня, 05:00
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
У Анчелотти спросили про трансфер Мбаппе. Он ответил в своем стиле Фото: твиттер Marca

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в очередной раз был вынужден отвечать на вопросы журналистов по поводу того, что его клуб активно следит за нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

На этот раз наставнику поставили вопрос после матча группового этапа Лиги чемпионов против “Браги”, в котором “Реал” победил со счетом 3:0. У Анчелотти спросили, окончательно ли “королевский” клуб отказался от идеи подписания француза.

К слову, итальянский тренер уже в своем стиле не стал давать какой-либо конкретики с вероятным трансфером.

«Без комментариев. Я не буду отвечать на вопрос о Мбаппе», — приводит его слова журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

В СМИ уже неоднократно писали о том, что в Мадриде больше не придерживаются идеи с трансфером Мбаппе. Мадридский клуб якобы окончательно отказался контактировать с форвардом «ПСЖ», если даже тот не станет продлевать контракт с парижанами. Таким образом, “сливочные” не будут бороться за игрока, даже если он получит статус свободного агента.

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