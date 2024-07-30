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Тяжелая атлетика на Летних Олимпийских играх 2024: что нового, какие весовые категории

Новости Олимпийских игр Вчера, 10:05
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Тяжелая атлетика на Летних Олимпийских играх 2024: что нового, какие весовые категории Chris Graythen/Getty Images

Перед Летними Олимпийских игр некоторые дисциплины претерпели изменений. Тяжелая атлетика – не исключение. Собственно, о ней на играх в Париже вам расскажеткомандаDailysports.

Тяжелая атлетика на летних Олимпийских играх 2024: что нового?

Нужно отметить, что в июне 2022 года весовые категории на играх претерпели изменений. Из тех, которые присутствовали в Токио, остались лишь весовые категории 61 и 73 кг у мужчин, а также 49 и 59 кг у женщин. Само количество категорий также было уменьшено с 14 до десяти.

Полный список выглядит так.

Тяжелая атлетика, мужчины, весовые категории:

  • 61 кг
  • 73 кг
  • 89 кг
  • 102 кг
  • Свыше 102 кг

Тяжелая атлетика, женщины, весовые категории:

  • 49 кг
  • 59 кг
  • 71 кг
  • 81 кг
  • Свыше 81 кг

Тяжелая атлетика на летних Олимпийских играх 2024: кто будет принимать участие?

С сокращением весовых категорий случилось и сокращение количества спортсменов, которые будут принимать участие на играх. Из 196 спортсменов в 2021 году на игры в Париж приедет лишь 120 спортсменов, по 60 у мужчин и женщин.

Примечательно, что каждую страну может представить не более трёх мужчин и женщин, а также не более одного спортсмена в каждой весовой категории.

Основная часть квот распределилась по итогам квалификационного рейтинга Международной федерации тяжелой атлетики. Он сформировался по итогам различных турниров, которые прошли в период с 1 августа 2022 по 28 апреля 2024 года.

В каждой весовой категории было предоставлено по 10 таких путевок. Ещё по одной квоте в каждой весовой категории получили спортсмены, которые не прошли по рейтингу.

Хозяйка игр Франция получила по две квоты у мужчин и женщин, тогда как оставшиеся шесть путёвок распределились по принципу универсальности (о принципе универсальности мы уже рассказывали отдельно).

Тяжелая атлетика на летних Олимпийских играх 2024: где и когда пройдут соревнования?

Соревнования по тяжелой атлетике пройдут в выставочном центре «Порт-де-Версаль». Помимо этих соревнований, данная площадка также примет гандбольные и волейбольные матчи, а также игры в настольном теннисе.

Сами соревнования по тяжелой атлетике пройдут с 7 по 11 августа, по одной весовой категории у мужчин и женщин на протяжении дня.

История тяжелой атлетики на Олимпийских играх

До игр в Антверпене 1920 года тяжелая атлетика появлялась на Олимпийских играх лишь дважды: в 1896 и 1904 годах.

Вскоре тяжелая атлетика стала постоянным видом спорта, и количество весовых категорий в ней постоянно росло, пока в 2000 году (в том числе за счёт появления женской программы) не доросло до 15. Такая цифра была неизменной до 2020 года, когда количество весовых категорий впервые было сокращено.

Самым значительным урезанием весовых категорий как раз таки ознаменовались игры в Париже, когда было убрано сразу четыре весовых категории в обеих полах.

Самой успешной сборной в турнире по тяжелой атлетике является сборная СССР, у которой 39 золотых медалей и 62 награды в сумме.

Но, уже на играх в Париже их могут потеснить китайские тяжелоатлеты, которые в данном виде спорта вот уже с 2000 года неизменно выигрывают медальный зачёт.

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