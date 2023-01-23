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Тьяго Алькантара назвал причину перехода из "Баварии" в "Ливерпуль"

Новости футбола Сегодня, 13:42
Фото: инстаграм Тьяго Алькантары/Автор неизвестен Фото: инстаграм Тьяго Алькантары/Автор неизвестен

Испанский полузащитник “Ливерпуля” Тьяго Алькантара рассказал, почему в 2020 году он принял решение перейти в английский клуб из “Баварии”.

“Это было важное решение. Бундеслига является потрясающим турниром, но ”Бавария" выиграла ее 8 лет подряд. Поэтому я решил попробовать себя в более сложном чемпионате. Самым сложным на тот момент и сейчас является Премьер-лиги. Я искал лучший проект и лучшим тренером. “Ливерпуль” стал идеальным вариантом для меня. Я думаю, что мы отлично подошли друг другу". - приводит слова Тьяго BT Sport.

В нынешнем сезоне 31-летний Алькантара провел за “Ливерпуль” 22 матча во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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