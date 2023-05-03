Хавбек “Ливерпуля” Тьяго Алькантара больше не сыграет этом сезоне.

Футболисту нужно сделать операцию на бедре.

Несмотря на то, что он пропустил два месяца сезона (с февраля по апрель) из-за травмы, он не смог полностью восстановиться.

Теперь футболист нуждается в дальнейшем лечении.

В этом сезоне он сыграл 18 матчей в Премьер-лиге.