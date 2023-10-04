Турция отказалась принимать Евро-2028: остался единственный кандидат

Официальный сайт УЕФА сообщает, что Великобритания и Ирландия будут хозяевами чемпионата Европы по футболу в 2028 году.

Такое решение было принято после того, как Турция отозвала свою заявку на проведение турнира.

4 октября УЕФА обратилось к ассоциациям Великобритании и Ирландии с официальными письмами. В них говорилось, что совместная заявка была рассмотрена и далее должны были утвердить в Исполнительном комитете УЕФА на заседании, запланированном на 10 октября в Ньоне.

Окончательное решение УЕФА будет принято после того, как оба государства защитят свои заявки на этом заседании.

В прошлом году в УЕФА сообщали, что получили предварительные заявки от футбольных ассоциаций Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса.

Отметим, что Турция подала заявку напроведение чемпионата Европы в2028 либо 2032 году. После чего было решено провести совместный с Италией турнир в 2032 году. Таким образом, турки отказались от идеи провести первенств в 2028 году.