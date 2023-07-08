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"Турецкий Месси" рассказал о деталях перехода в "Реал"

Новости футбола Сегодня, 05:00
"Турецкий Месси" рассказал о деталях перехода в "Реал" Фото: твиттер Реала

Новичок мадридского “Реала”, турецкий полузащитник Арда Гюлер, рассказал о своем выборе. Также в беседе с журналистами он поделился подробностями своего трансфера.

Молодой футболист, которого прозвали “Турецким Месси” признал, что у него было много предложений от разных клубов.

"Когда появилась возможность перейти в "Реал", все остальные варианты потеряли свою привлекательность. Главный тренер Карло Анчелотти позвонил мне по телефону и выразил желание видеть в команде. Анчелотти также сказал, на какой позиции видит меня. У нас было много разговоров по этому поводу", - отметил он.

По словам турецкого хавбека, ему более комфортно играть в центре поля, но он готов бороться за место в составе и проявлять себя в атаке, помогая команде забивать голы.

“Позицию на поле будет определять тренер. Я могу играть как в центре поля, так и по правой стороне”, - добавил он.

“Реал” заплатил за Гюлера турецкому "Фенербахче" 20 млн евро. Футболист заключил контракт с "сливочными" на шесть лет.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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