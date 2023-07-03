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"Турецкий Месси" на пути в "Барселону"

Новости футбола Сегодня, 09:00
"Турецкий Месси" на пути в "Барселону" Фото: твиттер Фенербахче

Президент “Барселоны” Жоан Лапорта подтвердил информацию о том, что его клуб следит за прогрессом турецкого футболиста “Фенербахче” Арде Гюлера.

Ранее СМИ писали, что будущий спортивный директор каталонцев Деку уже якобы провел переговоры с турецким грандом относительно трансфера 18-летнего полузащитника.

Как говорит сам Лапорта, скаутский отдел клуба уже долгое время следит за Гюлером, который является молодым и талантливым игроком.

“Все топ-клубы Европы стремятся заполучить Гюлера, и ”Барселона" ведет переговоры с “Фенербахче”. Клуб имеет экономический план, одобренный Ла Лигой, и ставит перед собой целью совершить прорыв в еврокубках.

Сейчас наша задача -- привлечения лучших игроков мира. “Барселона” стремится быть первой в этом деле, чтобы достичь своих целей", - сказал он.

Отметим, что Гюлера в СМИ уже давно прозвали как “турецкий Месси”.

В прошлом сезоне “Барселона” стала чемпионом Испании, однако крайне неудачно выступила в Лиге чемпионов, где не смогла преодолеть групповой этап.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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