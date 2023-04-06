Туре засомневался в скором возвращении Месси в "Барселону"

Бывший полузащитник “Барселоны” Яя Туре поделился своим мнением о возможном возвращении форварда ПСЖ Лионеля Месси в команду.

По словам африканского футболиста, для него такое развитие событий было бы удивительным.

"Хотя, в футболе никогда не знаешь, что может случиться. Меня все впечатляет в карьере Месси.

Мне кажется, что “Барселона” бы справилась с вопросом его возвращения, но пока у него есть контракт с другим клубом. Не знаю, что будет дальше", - отметил он.