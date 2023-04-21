Тухель высказался о последних неудачах "Баварии"

Главный тренер мюнхенской “Баварии” Томас Тухель выразил мнение, что команда не находится в кризисе, несмотря на серию неудачных результатов.

“Я понимаю, что для ”Баварии" является неудачей отсутствие в полуфинале Кубка Германии на протяжении трех сезонов подряд. Но при этом команда трижды подряд выходила в четвертьфинал Лиги чемпионов. Так что мы не находимся в кризисе. У нас по-прежнему большие амбиции. Мы продолжаем лидировать в Бундеслиге. Так что это не кризис", - приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

Напомним, что “Бавария” вылетела в ¼ финала Лиги чемпионов, проиграв “Манчестер Сити” (0:3, 1:1). Также мюнхенцы на этой же стадии прекратили выступления в Кубке Германии, уступив по пенальти “Фрайбургу”.

Не пропустите: Президент "Баварии" назвал причину неудач клуба.