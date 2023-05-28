Тухель решил не уходить из "Баварии"

Главный тренер мюнхенской “Баварии” Томас Тухель не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Sport1.de Керри Хау в своем твиттере.

По сведениям источника, наставник был потрясен увольнениями генерального директора Оливера Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича. Несмотря на это, тренер активно планирует подготовку к следующему сезону.

49-летний Тухель возглавил “Баварию” 24 марта 2023 года. Под его руководством мюнхенский клуб вылетел из Кубка Германии и Лигу чемпионов, а также чудом выиграл чемпионат Германии.

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