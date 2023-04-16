Тухель рассказал, сыграет ли Мане с "Манчестер Сити"

Главный тренер “Баварии” Томас Тухель сообщил, что сенегальский нападающий Садио Мане сможет сыграть в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против “Манчестер Сити”.

“Садио принес извинения. Поэтому он вернется к тренировкам в обычном режиме, а в среду будет в составе на матч против ”Манчестер Сити", - приводит слова Тухеля Bild.

Напомним, что после окончания первого матча с “Манчестер Сити” (0:3) Мане ударил по лицу нападающего Лероя Сане и разбил ему губу.

Матч “Бавария” - “Манчестер Сити” состоится 19 апреля.

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