Тухель рассказал, как отреагировал на увольнение из "Челси"

Новый главный тренер мюнхенской “Баварии” Томас Тухель поделился воспоминаниями, как он отреагировал на увольнение из лондонского “Челси” в начале нынешнего сезона.

“Это был шок. У меня была встреча с руководством ”Челси" в 8 утра и она продлилась не больше 3-5 минут. Мы все думали, что команда находится на правильном пути, и что у нас есть время на улучшение. Впрочем, сейчас я рад оказаться в “Баварии”, - приводит слова Тухеля Bild.

49-летний Тухель в сезоне-2020/2021 привел “Челси” к победе в Лиге чемпионов.

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