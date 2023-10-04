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Тухель рассказал, как Бавария переломила ход матча с Копенгагеном

Новости футбола Сегодня, 02:30
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Тухель рассказал, как Бавария переломила ход матча с Копенгагеном Фото: твиттер Баварии/Автор неизвестен

Тренер "Баварии" Томас Тухель поделился своими мыслями после матча с "Копенгагеном" (2:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Немецкий специалист признал, что для его команды встреча выдалась непростой, но она была к этому готова.

"Важно было сохранить спокойствие и концентрацию, а также использовать каждый шанс для взятия ворот. "Копенгаген" играл очень плотно и компактно, и после пропущенного мяча нам стало еще сложнее. Было трудно находить решения против их обороны, даже когда у команды были хорошие моменты в контратаках", - сказал Тухель.

Также тренер “Баварии” признался, что его подопечные предоставили сопернику слишком много шансов для взятия ворот.

""Копенгаген" забил важный гол в начале второго тайма. В целом же я остался доволен тем, что моя команда сохранила терпение, получила энергию со скамейки запасных и заслуженно смогла изменить ход игры", - сказал он.

По итогам двух матчей группового этапа “Бавария” набрала шесть баллов. На втором месте идет “Галатасарай”, у которого четыре очка.

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