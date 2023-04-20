Тухель расхвалил "Баварию" после вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер “Баварии” Томас Тухель остался доволен игрой своей команды в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против “Манчестер Сити”.

В первой игре англичане победили 3:0, а вчера встреча завершилась со счетом 1:1.

По словам Тухеля, он доволен выступлением своей команды, отметив, что они на равных сражались с лучшей командой Европы.

“Несмотря на их усилия, удача была не на их стороне, и они не смогли переломить ситуацию. Я очень доволен тем, как мы играли. Обе игры против “Манчестер Сити” были матчами абсолютно на высшем уровне", — сказал Тухель.