Тухель попросил "Баварию" купить одного из лидеров "Ювентуса"
Новости футбола Сегодня, 15:30
Фото: инстаграм Федерико Кьезы/Автор неизвестен
Мюнхенская “Бавария” проявляет интерес к вингеру туринского “Ювентуса" и сборной Италии Федерико Кьезе, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает лично главный тренер мюнхенцев Томас Тухель.
В нынешнем сезоне 25-летний Кьеза провел за “Ювентус” 21 матч во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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