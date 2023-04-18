Тухель попросил "Баварию" купить одного из лидеров "Ювентуса"

Мюнхенская “Бавария” проявляет интерес к вингеру туринского “Ювентуса" и сборной Италии Федерико Кьезе, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает лично главный тренер мюнхенцев Томас Тухель.

В нынешнем сезоне 25-летний Кьеза провел за “Ювентус” 21 матч во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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