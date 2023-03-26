Тухель попросил "Баварии" купить четырех игроков "Челси"

Новый главный тренер “Баварии” Томас Тухель хочет, чтобы мюнхенский клуб приобрел сразу четырех игроков его бывшего клуба лондонского “Челси”, сообщает Daily Express.

По сведениям источника, наставник надеется видеть в своей новой команде вратаря Эдуара Менди, полузащитников Мэйсона Маунта и Кристиана Пулишича, а также форварда Кая Хаверца.

В нынешнем сезоне 23-летний Хаверц провел 36 матчей, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. На счету 24-летнего Маунта три забитых мяча и шесть голевых передач в 32 поединках. 24-летний Пулишич принял участие в 24 матчах, забил один мяч и отдал две голевые передачи. 31-летний Менди провел 11 матчей и пропустил 15 голов.

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