Тухель попытался найти причины сенсационного поражения "Баварии" от "Фрайбурга"

Наставник “Баварии” Томас Тухель попытался найти причины сенсационного поражения команды от “Фрайбурга” в ¼ финала Кубка Германии.

Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

По словам тренера, их соперник забил два гола после всего двух ударов в сторону ворот.

"У моей команды были хорошие возможности, но не хватало точности и правильного решения. Соперник играл оборонительно и это мешало им создавать давление.

Я беру на себя ответственность за проигрыш. Нам нужно проанализировать ошибки и подготовиться к следующему матчу", - отметил он.